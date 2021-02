Owlcat Games semiuppföljare till lyckade rpg Pathfinder: Kingmaker, har nått betstaadiet. Den lyckade kickstartern drog in närmare 20 miljoner, backat av fler än 35 000 spelare. Och nu firar man genom att köra en serie gameplaystreams. Betan är endast tillgänglig för de backers som nått den nivån, men vi övriga kommer kanske att få spela det färdiga spelet redan till sommaren.

Wrath of the Righteous följer en grupp äventyrare som tar sig an horder av demoner som har plågat en del av världen i hundra år, samtidigt som befokningen där bjuder ett ständigt motstånd. Vi kommer att kunna leda arméer i fält och idka rollspelsdiplomati för att nå våra mål.