Det har blivit dags att ännu en gång summera året som inte får nämnas vid namn: 2020. Den här gången är det Sony som enligt ganska ny tradition låter oss se den samlade statistiken för hur du spelade på PS4 och (om du var en av de lyckliga) PS5 under fjolåret. Klicka här för att hitta rätt.

En del av informationen om mitt spelande understryker vad jag redan visste. Så som att jag tillbringade 99 procent av min tid med offline-titlar. (Vad jag spelade under den där ensamma procenten har jag glömt...) Mitt mest spelade blev Horizon Zero Dawn med 106 timmar, då jag körde om grundspelet för att äntligen spela The Frozen Wilds. Näst mest tid lade jag på Ghost of Tsushima med 75 timmar, och topp tre avrundades med Final Fantasy VII Remake (61 timmar).

Lördagskvällar är då jag spelar mest medan torsdagar är dagar jag tillbringar minst tid med någon Playstation. Stämmer väl med min verklighet, för torsdagar är DnD- eller streaming-kvällar. Jag samlade inte en enda platinatrofé under 2020. Har visserligen bara sju stycken allt som allt, men någon enstaka borde jag väl ändå ha lyckats skrapa ihop? Nåja.

Dela gärna med dig av dina egna Playstation-siffror undertill!