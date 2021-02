WB Games har under flera år försökt patentera Nemesis-systemet som använts för att ge oss intressanta duster med ärkefiender i Middle-earth: Shadow of Mordor och uppföljaren Middle-earth: Shadow of War.

Systemet skapar orcher med olika slumpmässiga förmågor, styrkor, svagheter och namn, och de kan sedan reagera på och utvecklas baserat på sina interaktioner med spelaren. Detta tillför en god dos variation och gör att striderna känns lite mer betydelsefulla.

Många hade säkerligen velat se liknande system i andra spel, och även om det inte är en omöjligt så kan det definitivt bli svårare i och med detta patent. Manövern har fått mycket kritik från andra utvecklare, och Cat Manning – som bland annat jobbar för Riot Games – hade till exempel följande att säga i en serie tweets (översatt):

Jag tittade på patentet och det är så brett att det är absurt! Flera andra framväxande narrativa system som jag sett och jobbat med kan beskrivas med deras språk! Det skulle förmodligen inte vara juridiskt verkställbart, men jag och andra indieutvecklare har inte råd att ta reda på det!

Bara för att de fått sitt patent godkänt innebär det alltså inte att andra aktörer i branschen per automatik är förbjudna att göra liknande system. Allt hänger på hur en domstol tolkar situationen om WB Games bestämmer sig för att dra iväg en stämning. Det är heller inte säkert att WB Games ens ämnar hindra någon från att ha liknande system.