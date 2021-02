Det har snart gått ett och ett halvt år sedan releasen av The Outer Worlds (recension), men vi väntar fortfarande på den andra dlc-expansionen. Första, Peril on Gorgon, släpptes i september. Andra (och sista) kommer att nå oss innan 1 april. Den lystrar till titeln Murder on Eridanos.

Släppramen stod klar när Take-Two redovisade sina resultat för senaste kvartalet (via VGC).

Obsidian köptes under arbetet med The Outer Worlds upp av Microsoft, och har på senare år hunnit släppa Grounded i early access och avslöjat den mycket intressanta Skyrim-utmanaren Avowed. Med detta i åtanke borde en The Outer Worlds-tvåa inte vara aktuell i dagsläget – eller?

I höstas tisslades och tasslades det om att en uppföljare var i förproduktion hos Obsidian.