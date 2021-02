HBO ska som bekant göra tv-serie av The Last of Us och nu har de hittat skådespelarna till Joel och Ellie. Den buttre fadersfiguren ska spelas av The Mandalorian-aktuelle Pedro Pascal medan Ellie porträtteras av Bella Ramsey, mest känd som den hårdföre ledaren Lyanna Mormont i Game of Thrones.

Serien ska mestadels baseras på det första spelet, samtidigt som HBO har varit öppna med att händelser från Part 2 kan inkluderas. Johan "Stakka Bo" Renck skulle ha regisserat pilotavsnittet men fick avstå efter en schemakrock. Neil Druckmann sägs vara djup involverad i projektet men får också sällskap av Chernobyl-skaparen Craig Mazin. Gustavo Santaolalla, som gjorde musiken till det första spelet, återvänder med tv-anpassade toner.