Mitt i allt elände så kommer det lite roliga CD Projekt-nyheter. Studion kommer tillsammans med en polsk brädspelskonstruktör att ta fram The Witcher: Old World, ett spel för 2-5 spelare som ska lanseras någon gång under 2022. Spelet ska finansieras via Kickstarter – vilket kanske ter sig lite märkligt med tanke på CDPR:s ekonomiska muskler.

The Witcher: Old World board game is coming!



Created in cooperation with GO ON BOARD, the game will ask players to take on a role of witcher adepts and explore the monster-infested Continent from times long before Geralt of Rivia.



Learn more: https://t.co/hPZzNJdtW6 pic.twitter.com/txZwNrfgaj