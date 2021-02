“Äntligen en sport som handlar mindre om att göra mål och mer om att bryta benen på varenda jävel som tittar snett på en. Ett paradis för dåliga förlorare.”

När Jocke Kilman recenserade Blood Bowl 2 2015 var han ganska nöjd, trots seriens rätt låga produktionsvärden. Tvåan var ett spel som aldrig var perfekt, men oftast våldsamt kul.

När Cyanide nu tagit sig igenom en försening är det dags att börja räkna ner till trean.

📢New release date: August 2021.📢



We were a bit optimistic when we announced early 2021 back in September and we apologize for those who are disappointed.



Yet, we are happy to finally be able to give you a more specific date for Blood Bowl 3! pic.twitter.com/JYt6yOqXlL