När Telltale gick i graven tog de Tales from the Borderlands med sig, och spelet har inte varit möjligt att köpa digitalt sedan 2018. Telltale har visserligen återuppstått (om än med andra upphovsmän), men Tales from the Borderlands har fortsatt vara omöjligt att investera i.

Detta rättas slutligen till 17 februari då spelet gör comeback i digitala butiker. Detta bekräftas av Gearbox som även slänger in Epic Games Store i leken, där Borderlands-spinoffen gör debut.

De fem Tales from the Borderlands-avsnitten släpptes under 2014 och 2015, och detta är första konkreta nyheten vi fått från spelet på länge. Rykten har dock duggat ganska rätt. Det har hintats om allt från uppföljare och "Redux"-version av originalet till nysläpp till PS5 och Xbox Series.

Recensionerna av de olika delarna läser du här, här, här, här samt här. Snittbetyget? 4,2 Gott så.