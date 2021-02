De två The Great Ace Attorney-spelen släpptes till 3DS under 2015 respektive 2017, och ägde till skillnad från övriga serien rum kring sekelskiftet 1900 i Japan. Spelen har aldrig släppts i väst. Varför? Capcom har varit fåordiga men åberopat "särskilda omständigheter". Något vagt, no?

I samband med den stora Capcom-läckan skymtade samlingar med de två The Great Ace Attorney-spelen, och nu nås vi av nya besked som skulle kunna hinta om releas i väst.

Gematsu har noterat att Taiwans motsvarighet till Pegi klassificerat The Great Ace Attorney Chronicles. Nej, Taiwan är knappast "väst" men det intressanta här är att spelen listats med sin engelska titel. Det antyder att en engelsk översättning är på gång. Formatet är av logiska skäl inte 3DS, utan istället är det pc, Playstation 4 och Switch som dyker upp i klassificeringen.

Xbox nämns inte men då Phoenix Wright-trilogin för ett par år sedan släpptes till pc (Steam), Switch, Playstation 4 och, just, Xbox One, så vore det konstigt om Xbox inte fick vara med nu.