Det finns något gentlemannamässigt över taktiska dueller mellan två svärdsmän men det är få spel som går lika mycket på djupet som Hellish Quart tycks göra. Medan medeltidslir såsom Chivalry och Mordhau erbjuder viss elegans i svingandet skvallrar gameplay-videos från detta indiespel om högre ambitioner.

Spelet släpps faktiskt idag i Early Access på Steam och det finns ett demo att testa för den som vill testa innan köp. Du kan fightas mot AI men det kommer förmodligen till sin fulla rätt via multiplayer, antingen på samma skärm eller via Remote Play Together.