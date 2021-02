Samlingsutgåvan Overcooked! All You Can Eat innehåller allt material från serien i en enda, fläskig buffé. I en och samma sittning (ät så mycket du orkar för bara 400 spänn!) kan du smaska ner de två spelen med tillägg och även få det serverat i “upp till 4K” i heta 60 FPS, förutom om du väljer Switch då. Till PC släpps det via Steam, och datumet som gäller är 23 mars.

Paketet finns redan till PS5 och XSXS, och Team17 hävdar att vi kommer att få se spelande över plattformarna vid ett senare tillfälle.