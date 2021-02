Jo då, det blir ett Call of Duty i år också. Men om vad? Och av vem? Tidigare rykten har hävdat att Sledgehammer Games står som ensam utvecklare. Twitter-profilen Victor Z bockade i många rätt om fjolårets CoD: Black Ops Cold War, och håller med om Sledgehammer. Det demonstreras av en publicerad bild med en hammar-emoji. Bilden? Den föreställer 2017 års Call of Duty: WWII.

En användare undrar om det kan kan bli tal om ett futuristiskt tredje världskrig? "WW3?" Victor Z svarar med ett enkelt "WW2". Framåt vårkanten lär vi kunna slå fast om han har rätt eller fel.

Call of Duty har ofta rört sig i och runt andra världskriget, men mestadels under 00-talet. Då inte minst i Call of Duty-originalet från 2003. Under 10-talet blev det blott ett enda WW2-spel, och då alltså Call of Duty: WWII från 2017 – som utvecklades av just Sledgehammer. Fortsättning följer?