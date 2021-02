World of Warcraft Classic är ett lite märkligt fenomen, och märkligare lär det bli i takt med att Blizzard släpper mer material från den gamla goda tiden – vid vilken expansion upphör det att vara "Classic"? Snart är det hur som helst dags att återigen kliva in i den mörka portalen för att ta en tripp till Outlands, och det mesta kommer vara sig likt från The Burning Crusade så här 14 år(!) senare.

Det hela kommer dock med vissa förändringar jämfört med originalet, som ett nytt leveltak på 70, flygande mounts, Draenai och Blood Elves, paladins och shamaner hos både Horde och Alliance m.m. De har även valt att att sålla lite bland de ändringar man gjorde av vissa bossar för att göra dem lite svårare än sina färdigpatchade versioner, eftersom folk i allmänhet har blivit bättra på att raida.

Har man en prenumeration på Wow Classic så kostar expansionen inget extra, och man får själv välja om man vill ge sig in i den. Något släppdatum utöver "2021" har vi inte, men en beta kommer dra igång "väldigt snart". Är du sugen på att ladda innan dess kan du spana in FZ:s recension från svunna tider.

Om man vill överföra sin karaktär till Burning Crusade Classic men inte har tillräckligt hög level kommer man kunna boosta den till level 58. Detta kan dock endast göras en gång per konto och kommer framförallt att kosta en okänd summa pengar.

Läs mer om Burning Crusade Classic här och ta även en titt på genomgången nedan.