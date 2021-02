I början av februari la Google hastigt men inte så lustigt ner Stadia Games and Entertainment, den egna avdelningen för att utveckla och sköta Stadia-spel. Samtidigt släpptes Journey to the Savage Planet till Stadia, vilket dessvärre visade sig vara en rätt buggig historia med krascher och menyer som hängde sig.

Och det blir värre: ansvaret för att fixa buggarna verkar ligga hos... Stadias spelsektion. Den som lades ner.

Reddit-kontot Lordubuntu beskriver den här bistra upptäckten. Kontoinnehavaren berättar om en 18 dagar lång jakt på besked om vem och när buggarna kommer fixas, men svaren från Google och 505 Games (som ger ut spelet på andra plattformar) ger bara frustrerande besked om att någon annan är ansvarig. Och i slutändan säger 505 Games att Google äger alla rättigheter och att ansvaret därför helt är deras.

Stadia-kontot på Twitter sa häromdagen att man "jobbar flitigt med vår utgivarpartner" för att fixa problemen. Men det är oklart vem denna partner är. Inte 505 Games, klargjorde ju 505 Games några dagar tidigare. Vi får göra som Stadia säger: hålla koll på sociala medier, där besked om buggfixen ska komma.