Gårdagens tunga Final Fantasy VII Remake-nyhet var helt klart PS5-version i sommar med Yuffie-inslag. Ungefär samtidigt avtäckte Square Enix mobilspelet Ever Crisis med enorma ambitioner.

Namnet dök upp för ett tag sedan när det varumärkesskyddades, men nu vet vi exakt vad Final Fantasy VII Ever Crisis är. Ett mobilspel som kommer släppas kapitelvis och i slutändan berätta ungefär hela Final Fantasy VII-historien. Jösses. Första kapitlet som släpps i år blir en mobil version av remakesjuan, som på flera plan inte alls är olik originalsjuan från 1997. Trailer ser du ovan.

Square Enix gjorde en liknande grej med Final Fantasy XV: Pocket Edition. En mobilversion av femtonde delen, som i sinom tid släpptes till pc, PS4, Xbox One och Switch. Favorit i repris?

Tetsuya Nomura har tidigare sagt han skulle vilja ge andra Final Fantasy VII-berättelser remakebehandlingen, och Ever Crisis kommer mycket riktigt till sist filmen Advent Children, Japanexklusiva mobilspelet Before Crisis, prequel-spelet Crisis Core och PS2-spinoffen Dirge of Cerberus. Förutom sjuan, förstås. Ror man detta i hamn kan det bli en läcker nostalgifest.

Square Enix avslöjade också det mobila Final Fantasy VII The First Soldier, ett battle royale-spel som äger rum 30 år innan händelserna i sjuan. Den trailen har inte fått precis samma kärlek på Youtube, men kanske kan det bli en seriös PUBG: New State-utmanare? Så här ser det ut.