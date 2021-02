Det var nog inte många som väntade sig att vi skulle få fysiska konvent med hundratals eller tusentals tätt packade nördar under 2021 heller, och nu är det mer eller mindre bekräftat att E3 2021 endast kommer vara digitalt.

Det är en medlem med det trevliga namnet Rösti på forumet Resetera som uppmärksammat ett dokument från Board of Los Angeles Convention and Tourism Development (styrelsen för Los Angeles konvent- och turismutveckling) som listar olika konvent i staden under året. Där ser vi just E3 2021 med uppdateringen "Cancelled live event in 2021" samt att de jobbar med ett produktionsteam för att titta på möjligheten att sända från L.A. Live eller Los Angeles Convention Center.

Detta tycks bekräfta arrangörens planer på att "förvandla E3" och göra digital comeback efter att förra året ha blivit inställt helt och hållet. Då fick vi istället nöja oss med alternativa online-event som Summer Game Fest, som oavsett vad E3-folket sysslar med kommer att återvända under 2021.