Vinnaren under förra veckans State of Play? Kena: Bridge of Spirits, enligt FZ-läsarna. Det sago- och Zelda-lika äventyret sköts förvisso fram till sensommaren, men visst verkar det värt väntan?

Särskilt dyrt blir det inte heller. I synnerhet inte med PS5-mått mätt. 419 kronor får du betala för spelet (samma pris gäller PS4-versionen). Det finns även en drygt hundra kronor dyrare utgåva, och den kommer med soundtrack, en unik silverstav och ett gyllene Rot-skin. Tingeltangel, etc.

419 kronor är även prislappen för pc-versionen i Epic Games Store. Inte hutlöst, med andra ord.

Jag blir faktiskt lite orolig när ett nytt spel visar sig vara billigare än väntat. Billigt = magert? Då det som sagt ger oss starka Zelda-vibbar vill man ju ha ett äventyr av samma slags skala. Vi får väl se.