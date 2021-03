Nästa Need for Speed-spel kommer inte släppas i år, vilket EA tidigare plaerat. Orsaken är att utvecklaren Criterion Games hjälper Dice med nästa Battlefield", som ska släppas innan året är slut. Det gör att den brittiska studion får nerprioritera nästa arkadracer, och istället ställs siktet in på premiär 2022. Det berättar EA:s studiochef Laura Miele för Polygon.

Efter EA:s köp av bilspelsvurmarna Codemasters lär företaget ändå få ut åtminstone ett fyrhjulsdrivet spel i år, nämligen F1 2021. "Battlefield 6" (vi kan kalla ännu namnlösa spelet så) ska släppas innan året är slut till pc, Playstation 5 och Xbox Series.

2019 års Need for Speed: Heat var det fjärde spelet i rad som kodats av göteborgarna Ghost Games. Dessvärre fick inget av dem något vidare varmt mottagande, och efter releasen flyttade EA tillbaka ansvaret för serien till Criterion (som gjorde 2010 års NFS: Hot Pursuit samt 2020 års remaster). Hur de lyckas vet vi gissningsvis inom två år. Ett Need for Speed med stridsvagnar, kanske?