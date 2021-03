2020 var ett märkligt år på många sätt och vis. Fall Guys blev en megahit som spelades av allt och alla men lustmördades efter några månader av en impostor i Among Us, som snabbt erövrade alla topplistor. Så nu när Epic Games meddelar att de köpt upp skaparna Mediatonic känns det lite, lite för sent.

Nu har vi inga siffror för hur spelet går på Playstation men på Steam har kurvan bara gått nedåt sedan lanseringen i augusti förra året. Från att ha figurerat på topplistan över plattformens mest spelade hade de redan efter en månad tappat cirka 50 % av spelarna. En månad till och ytterligare 70 % hade gått vidare. Samtidigt har spelet sålt 10 miljoner exemplar, bara på pc.

För närvarande befinner det sig på en 97-plats av de mest lirade titlarna och senaste dygnet spelade knappt 10 000 personer Fall Guys samtidigt.