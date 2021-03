Tidigare i veckan fyllde Playstation 2 aktningsvärda 21 år, och det gav oss skäl att friska upp minnet kring vilka klassiska spel som släppts till den. Om vi lyfter blicken och ser på hela Playstation-erans 27 år ser vi mängder med ikoniska spel.

Resident Evil. Uncharted. Tomb Raider. Vice City. The Last of Us. Wipeout. Driver. Demon's Souls. Horizon Zero Dawn. Och många fler. Och dagens enkla fråga är...

Vilket Playstation-spel är allra, allra bäst?

Diskutera sansat i små grupper.