Efter ett tags tystnad får vi nu nya livstecken från Ace Teams nya – The Eternal Cylinder. Gameplay har släppts, och en beta pågår under mars månad.

I spelet rullar en enorm cylinder över världen och krossar allt i sin väg, lite som en metallisk inlandsis fast med bra mycket högre hastighet. Du kontrollerar en liten blobb som föds ut ett ägg, och måste utvecklas i rekordfart allt medan du undviker cylindern. Samla förmågor och nya egenskaper såväl som vänner, och försök med en berättarrösts hjälp komma underfund med det besynnerliga landskapet runt omkring dig. Till en början ser det ganska beskedligt ut, men allteftersom tar fiender allt mer mardrömslika former, så låt er inte luras av den gulliga grafiken.

Spelet utvecklas av chilenska Ace Team, som bland annat har Zeno Clash-spelen och Rock of Ages på sin resumé. Titeln ska släppas till Playstation, Xbox och PC under 2021. Just nu pågår alltså en beta som du kan ansöka till här.