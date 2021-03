Del sjutton (men vem räknar?) i Bandai Namcos långkörare Tales skulle ha släppts under 2020, men sköts likt mycket annat på framtiden. Nu får vi första Tales of Arise-trailern på länge.

Målet med Arise är och har varit att ta Tales-serien till nästa nivå, och är faktiskt det första spelet som görs exklusivt till, well, förra generationens konsoler. Det senaste spelet, Tales of Berseria, släpptes ju förutom PS4 och pc även till gamla trotjänaren Playstation 3. Under radiotystnaden har ju både PS5 och nya Xbox lanserats, men Tales of Arise görs till pc, PS4 och Xbox One.

Spelet sköts upp på obestämd tid och även om vi får en ny trailer nu så kommer den inte med konkreta besked. Trailern lovar dock att "fler nyheter" ska komma någon gång under våren 2021.