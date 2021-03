"Det släpps alldeles för många bra Turtles-spel!" har vi inte sagt på väldigt, väldigt många år. Såret från medelmåttsfesten Turtles: Mutants in Manhattan, från annars så pålitliga Platinum Games, har knappt läkt när vi nu ändå vågar hoppas på att hoppet lever för Turtles-spelen.

Skälet till våra förväntningar är Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge som "snart" kommer till Steam och "konsolerna". Det finns med andra ord vissa frågetecken att reda ut.

Ett utropstecken är definitivt trailern som där först Mike Patton tar ton och sjunger Turtles-låten till ett retroanimerat intro. Det blir knappast mindre lovande när det visar sig att actionspelet inspireras kraftigt av seriens arkadiga brawler-action. Dotemu (som retrochockade i fjol med Streets of Rage 4) slår sina nunchakus ihop Tribute Games, som hyser en del tunga namn från uppskattade Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Det låter åtminstone som ett lovande recept.