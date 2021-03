Pandemin har öppnat företagens ögon för att presentera saker i videoform, och på torsdag nästa vecka är det Square Enix tur. Företaget tänker visa upp en handfull spel, och man toppar med att avtäcka ett nytt Life is Strange.

Därutöver får vi veta saker om 25-årsjubilerande Tomb Raider, Outriders, Marvel's Avengers, ett ännu namnlöst projekt från Square Enix Montreal, med mera.

Tiden är klockan 19:00 torsdag den 18 mars, och platsen Youtube eller Twitch.

"Be Square, be there!" (Vem skickar jag fakturan till?)