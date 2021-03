Det har varit ganska tyst kring Surviving Mars på senaste tiden, men just när vi trodde att Marsuppdraget var övergivet så meddelar Paradox Interactive att spelet har bytt utvecklare till Abstraction. Resultatet av detta är en ny, gratis turismuppdatering såväl som byggnadspaketet In-Dome.

Båda ska landa redan imorgon, måndag, och turismuppdateringen kommer lägga till turismrelaterade byggnader och aktiviter, såväl som ett system för betygsättning så att man kan grillas av missnöjda turister. Byggnadspaketet kostar i sin tur €4,99 och har utvecklats tillsammans med moddaren Silva. Det inkluderar åtta olika byggnader och massor av "tekniska tillägg".

Och Paradox lovar att det här bara är början, för en fullvärdig expansion är nämligen under utveckling och kommer att släppas någon gång under 2021. Låter kolonibyggande på den röda planeten lockande kan du med fördel skutta iväg till Epic Games Store, där just Surviving Mars råkar vara gratis i några dagar till.