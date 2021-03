I början av 2020 fick vi reda på att GSC Game World hade bestämt sig för att skippa den egenutvecklade spelmotorn X-Ray för kommande Stalker 2 i favör för Unreal Engine, bland annat eftersom det skulle göra det betydligt lättare för moddare att bidra till spelet. För en vecka sedan var Zakhar Bocharov från GSC med i den ryska podcasten Not brought in, där han talade lite om moddning och spelet i största allmänhet (tack till Gamingsym för översättning).

I podcasten berättade Bocharov att de inledningsvis ville att uppföljaren också skulle använda X-Ray, men att de i slutänden kom fram till att den var för föråldrad. När det kommer till mod-stöd så anser GSC att det är en prioritet, och de siktar på att det ska vara tillgängligt från dag ett, snarare än något som läggs till senare. Glädjande nog för Xbox-spelare så sade Bocharov att de även undersöker möjligheterna för mod-stöd på Xbox.

Utöver en uppsjö av moddar var de tidigare Stalker-spelen även uppskattade för det förhållandevis sofistikerade AI-systemet A-life, och Bocharov lovar att det i uppföljaren blivit mer omfattande och detaljerat. Alla interaktioner mellan fraktioner, monster och NPC:s sker oavsett om spelaren finns där för att se det eller inte, så vi kan till exempel stöta på resultatet av strider vi inte närvarade vid. Så var till viss del fallet även i originalspelen, men nu ska det alltså vara ännu mer utvecklat.

Bocharov bekräftade även att "The Zone" i Stalker 2 kommer vara en öppen värld med icke-linjär handling som kan ta olika vägar och leda till olika slut. Såvida inget har förändrats är det släpp någon gång under 2021 som gäller, och nog börjar det bli dags att visa lite faktiskt gameplay? Vi har åtminstone in engine-trailern från december att dregla över tills dess.