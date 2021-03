Förra året var Fall Guys grejen. Det vill säga, tills 2018 års Among Us slog igenom och blev värsta mega-super-grejen. Among Us-siffrorna sköt i höjden, medan Fall Guys dito gjorde tvärtom.

Nu kommer två fenomen kollidera. Idag fick vi som utlovat en trailer från Fall Guys fjärde säsong (ovan) och ett datum för säsongsstarten (22 mars). Vad nog många däremot inte räknat med var de sista sekunderna av trailern som teasar... Among Us! Va!? Emergency meeting, någon!?

IGN rapporterar via Mediatonic att det rör sig om kosmetika men också att de nya Among Us-kostymerna har ett "unikt" inslag. Förrädaren i trailern ska definitivt ses som en varning.

Den röda kostymen köper du inte för dina kronor utan den låses upp när du levlar upp din så kallade Fame Path. Mediatonic låter också hälsa att det kan bli fler Among Us-kläder längre fram.