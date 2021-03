Öppna världar är inte att leka med. De kräver mer tid och uthållighet än de flesta genrer, och att 50,2 procent spelat färdigt Ghost of Tsushima till PS4 är därför en riktigt fin siffra. Ja, snudd på rekord. Bara (mindre omfattande) Spider-Man har bättre siffror att skryta med bland stora open world-titlar på Playstation 4. 50,8 procent har svingat Spindelmannen hela vägen in i mål.

Detta enligt Ungeek som kikat på Trophy-statistik över Playstation 4-spel. Andra intressanta siffror får vi från The Witcher 3 (29,8 procent) och snart pc-aktuella Days Gone med 34,7 procent. Fler stortitlar som ligger på strax över 30 procent är Far Cry 5, Horizon Zero Dawn och Red Dead Redemption II. I skenet av dessa lyser Tsushimas 50,2 procent extra starkt. Uppföljare när?