Playstation försöker underlätta vardagen i dessa isolerade tider genom att skänka bort spel, ett iniativ de drog igång redan förra året och återupptagit nu. För någon månad sedan fick vi 2016 års Ratchet & Clank utan kostnad och under våren kommer de bjussa på tio ytterligare titlar, däribland Horizon: Zero Dawn, Subnautica och The Witness.

Det rör sig om sex stycken "vanliga" och fyra stycken till Playstation VR, bland annat mysiga Moss och sjukt intensiva Thumber som vi gissar även går att lira utan headset. Se nedan för hela listan och datumen när de blir tillgängliga och försvinner.

25 mars (lägg till innan den 22 april)

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumber (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

19 april (lägg till innan den 14 maj)

Horizon: Zero Dawn

Detta verkar heller inte vara slutet på titlar i årets Play at Home-initiativ, de avslutar det officiella blogginlägget med "We’ll have more to share soon". Glöm inte att lägga till Ratchet & Clank till ditt Playstation-konto innan den 31 mars.