Prick 18:00 får vi se Square Enix Direct Presents, och du följer hela streamen via Youtube-länken ovan. Den stora utannonseringen ser åtminstone på förhand ut att bli nästa Life is Strange. Vi vet i princip ingenting om det, men du kan skymta den sprillans nya huvudpersonen i bilden undertill.

Outriders kommer att visas upp, vilket är i sin ordning då releasen sker så snart som 1 april – bland annat via Xbox Game Pass. Just Cause Mobile kommer, och inte sticker vi ut hakan alltför mycket när vi påstår att det redan på förhand kämpar i uppförsbacke...? Lex Diablo: Immortal.

25-årsfirande Tomb Raider deltar också. Det blir knappast med ett nytt spel, utan snarare får vi besked om hur firandet kommer te sig framöver. Nästa spel i serien (när det nu kan tänkas komma) ska koppla ihop Cores klassiker med reboot-spelen. Crystal Dynamics har haft fullt upp med Marvel's Avengers på senare år (på tal om uppförsbacke...) och ikväll får vi se det senaste.

Överraskningar? Kanske. Square Enix teasar med "originella" spel från systerföretaget Taito.