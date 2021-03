Att smaka på ordet "mobilspel" är för ganska många att närmast likna vid en kräkreflex. Jag tror vi kan vara ganska överens om det, men under ett par år såg Square Enix Montreal till att ta några av speljättens verkliga giganter och anpassade dem finurligt till det mobila formatet.

Hitman Go, Lara Croft Go och Deus Ex Go hade onekligen "go" i sig, och ett par av dem tog även klivet till andra format. Efter fem års tystnad gör studion comeback, och det med Hitman.

Teasern för Hitman Sniper Assassins säger inte jättemycket, och det är ens svårt att sia om vilken genre vi har att vänta. Det antyds i alla fall att Agent 47 inte är inblandad då spelaren har "stora skor att fylla". Dessutom får vi se flera agenter vilket skulle kunna vittna om lönnmord i co-op. Då spelet ska släppas under 2021 till Ios- och Android-format lär vi snart få se mer från det.

2021 är redan ett starkt Hitman-år, då Hitman III kammade hem höga betyg. Inte minst från FZ.