I höst släpps fjärde Life is Strange-spelet, True Colors, som vi förhandskikade på igår. Det blir emellertid ännu mer Life is Strange i höst, då vi får remasterspaket med Dontnods original och Deck Nines prequel, Before the Storm. Samlingen ingår i den "ultimata" utgåvan av True Colors.

Hade nyheten slutat här hade det förmodligen kunnat bli ett mindre drev, då det är sniket att låsa remasters bakom dyrversioner av nya spel. Lyckligtvis bekräftade Square Enix i nästa andetag att Life is Strange Remastered Collection också släpps fristående senare i höst. Exakt när vet vi inte.

Life is Strange: True Colors släpps i alla fall 10 september.

Remastern utvecklas av Deck Nine, som ju mer och mer framstår som den nya Life is Strange-studion. Dontnod slår dock inte av på takten. Tvärtom. De har sex nya spel på gång framöver.