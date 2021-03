Nier: Automata släpptes nyligen på Xbox Game Pass till PC, vilket man skulle kunna tro är skäl att fira, men en grupp Steam-användare håller inte med. Under de senaste dagarna har nämligen några hundra negativa recensioner skrivits på spelets Steam-sida, och klagomålet de alla tar upp är att Game Pass-versionen är bättre än den som funnits på Steam i fyra år.

Anledningen till att Game Pass-versionen är bättre är att det är en nyare portning av spelet baserad på Become As Gods Edition-utgåvan till Xbox One. Steam-versionen är i sin tur äldre och fick utstå en hel del kritik när den släpptes. Utgivaren Square-Enix har dock inte tagit tag i många av problemen, såsom att spelet startar i fel bildformat för många. Istället har spelare fått förlita sig på skickliga moddare.

Utöver att över lag prestera bättre och mindre hackigt än Steam-versionen så kommer Game Pass-varianten även med en del nya tillägg, bland annat stöd för HDR, uppskalade texturer för användargränssnittet och möjligheten att köra det i borderless window.