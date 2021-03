Redan 2009 var det på tapeten, spelet som på "ett realistiskt sätt" skulle skildra hur amerikanska marinkårssoldater 2004 stred mot rebeller i staden Falluja, under den mest intensiva perioden av Irakkriget.

Spelet kritiserades då för att slå mynt av en blodig operation som polariserat opinionen både i Irak och i omvärlden. Utgivaren Konami drog sig ur, och projektet lades på is. Men i februari i år kom livstecken igen - ett nytt bolag, grundat av en tidigare medarbetare på studion som arbetat på spelet, skulle nu ge ut titeln. En ny utvecklare, Highwire, hade sedan en tid tillbaka fått uppdraget att färdigställa det.

Och nu har vi alltså fått gameplay. Vid en snabb anblick ser det ut som ett Call of Duty med inslag av både Swat och Brothers in Arms. Kolla in videon, och döm själva.

Utgivaren vill släppa spelet till PC, Xbox och Playstation, någon gång under 2021