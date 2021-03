Hades tog storslam när den årliga brittiska underhållningsgalan Bafta i går korade 2020 års bästa spel. Roguelite-darlingen sopade hem fem kategorier, däribland finkategorin Best game.

Bland övriga spel var det ganska jämnt skägg, men noterbart är att det både hyllade och utskällda storspelet The Last of Us Part 2 stannade på tre vinster. Men, det vann kategorin där allmänheten röstar fram Årets spel, och det väger förstås minst lika tungt som när en jury gör detsamma. Vi kan också konstatera att Cyberpunk 2077 kammade noll, trots nominneringar i fyra kategorier. Stackars Half-Life: Alyx gick också lottlös från galan – skandal, om undertecknad får säga sitt.

FZ-redaktionen utsåg Half-Life: Alyx till årets spel 2020, med The Last of Us Part 2 som tvåa och Ghost of Tsushima på bronsplats. När ni FZ-läsare röstade fram förra årets bästa spel vann Cyberpunk 2077, följt av TLOU2 på silver och delad bronspeng för Tsushima och Alyx.