Trots härlig flygning så blev Anthem en ordentlig flopp som aldrig riktigt fick luft under vingarna. Bioware verkar ha gjort ett ordentligt försök att fixa till spelet i hopp om att återlansera det under namnet Anthem NEXT, men i slutet av februari fick vi veta att det försöket har lagts ner. Nu meddelar spelets regissör Jonathan Warner dessutom att han lämnar Bioware för att istället göra "nya saker".

I en tweet påpekar han att han arbetat på Bioware i tio tacksamma år (även om hans Linkedin säger nio år), men att det nu ska bli kul att se varumärken som Dragon Age, Mass Effect och Star Wars: The Old Republic från andra sidan skärmen. Utöver Anthem har han bland annat jobbat med multiplayer-delen av Mass Effect 3 samt DLC:t The Citadel till samma spel, såväl som Mass Effect Andromeda.