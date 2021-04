Nyversionen av XIII släpptes i höstas. Tyvärr, får vi tillägga. Remaken sågades brutalt och teamet gick snabbt ut med en ursäkt och ett löfte om botgöring. Pandemin ska ha påverkat utvecklingen mer än vad man kunde ana, hette det. Ett knappt halvår senare har det kommit en och annan patch, men blott 13 procent (åh, ironin!) ger spelet tummen upp. En inte särskilt lysande siffra.

Vilken tur att vi alltid kommer att ha originalet! Och extra lyckosamt är det idag och imorgon då XIII är gratis via GOG-rean. Allt du behöver göra är att glida in på GOG-sajten, logga in och klicka på XIII-bannern en liten bit neråt. Sedan är spelet ditt att behålla för all framtid.

GOG-rean frestar å andra sidan med 3 000 röda prislappar och upp till 92 procents rabatt. The Witcher 3 med expansioner säljs exempelvis för 100-lappen. Ett kap, men säkerligen äger du det redan. Andra fina deals är definitiva Divinity: Original Sin 2 (180 kronor) och Metro Exodus med expansioner för 200-lappen. Som vi brukar säga: det finns alltid utrymme i backloggen.