Knappt hann vi konstatera en septemberrelease för Resident Evil: Welcome To Raccoon City innan det stod klart att biopremiären flyttas till 24 november. Enligt Variety ska detta bero på att man inte ville krocka med Marvel-filmen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Marvel är ju alltid Marvel. Dessutom är november en klart läskigare månad än september.

Nu hade visserligen september passat ganska bra då filmrebooten av Resident Evil baseras på originalet och Resident Evil 2. Tvåan äger som bekant rum under några kaotiska septemberdagar i Raccoon City. Tonen i hyllade remaketvåan ska vara filmens främsta källa till inspiration.

Vi väntar även på två Netflix-satsningar: CGI-serien Infinite Darkness och så en live action-serie med Wesker-anor. Den som föredrar att spela Resident Evil har förstått 7 maj inringat i kalendern, då det nämligen är releasedatumet för Resident Evil Village. Zombierna sover aldrig.