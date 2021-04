Radarparet Sam and Max har haft en skakig spelkarriär. Serietidningsduon startade vrålstarkt med Lucasarts-klassikern Sam & Max Hit the Road 1993. Ungefär 10 år senare var äntligen en uppföljare på gång, men när Lucasarts dog gjorde Freelance Police detsamma. Ridå ner...

...och ridå upp när Telltale klev in på scenen med Sam & Max-trilogin Save the World, Beyond Time and Space och The Devil's Playhouse. Efter Telltales monumentala genombrott med The Walking Dead glömdes den här duon snabbt bort, och 11 år har hunnit gå sedan senaste spelet.

I somras avslöjades dock nästa äventyr, Sam & Max: This Time It's Virtual. Detaljerna var få men idag vet vi mer. VR-titeln släpps först till Oculus Quest i juni, och nästa år får även pc-VR och PS VR hänga med. Om tålamodet tryter kan du roa dig med Save the World-remastern så länge.

Och så kan du förstås kika på den ny trailern från Sam & Max: This Time It's Virtual.