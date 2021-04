Netflix och nyheter om spelrelaterade serier står som spön i backen – The Witcher, Resident Evil, Dota 2, Tomb Raider, Assassin's Creed – men rättigheterna till Naughty Dogs supersuccé The Last of Us kneps i stället av HBO. The Mandalorians Pedro Pascal spelar Joel medan allas vår Lyanna Mormont, Bella Ramsey, axlar Ellies mantel. Räkna dock med en lång väntan.

I alla fall om vi ska tro Collider. Sajten rapporterar att inspelningarna drar igång 5 juli i år i Kanada, och att de kommer pågå ända till 8 juni nästa år. Detta enligt Directors Guild of Canada. För en tv-serie är detta ovanligt lång tid och man tror att premiären kanske inte sker förrän mitten av 2023.

Kantemir Balagov regisserar pilotavsnittet medan Neil Druckmann agerar både exekutiv producent och manusförfattare. Han har bekräftat att dialog plockas från spelet men också att skillnaderna mellan spelet och serien kommer vara drastiska, på grund av mediernas olikheter.