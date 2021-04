Komiska och självmedvetna 3 out of 10: Season Two är gratis just nu i Epic Games Store. Nästa vecka blir betydligt fler spel att lägga till i backloggen då tre äventyr ges bort till spelarna.

På pappret är de tre, men då Deponia: The Complete Journey inkluderar trilogin Deponia, Chaos on Deponia och Goodbye Deponia är det inte långsökt att istället hävda att Epic ger bort fem spel från och med torsdag nästa vecka. Sista (?) delen Deponia Doomsday ingår däremot inte.

Så "den kompletta resan" är de facto ofullständig. Nåja.

Det blir mer Daedalic, då det smäckra peka och klicka-äventyret The Pillars of the Earth ges bort. Spelet bygger på Ken Folletts roman från 1989, som även blev miniserie för drygt 10 år sedan. Slutligen får vi The First Tree, som handlar om en rävhona som söker efter sin familj. Då Shelter 3 inte lyckades leva upp till våra djuriska förväntningar kanske detta kan vara något.

Undertill hittar du trailers från de tre (eller fem) äventyren.