Ni som lirat Homefront: The Revolution kanske minns att man några timmar in i spelet kan stöta på en arkadmaskin som låter en lira ett par banor från klassikern Timesplitters 2. Maskinen ifråga döljer dock mer än så, för under veckan avslöjade en av Homefront-utvecklarna, Matt Phillips, att Timesplitters 2 faktiskt är spelbart i sin helhet på arkadmaskinen.

Kruxet var att han låste resten av spelet bakom en speciell kod som en bekant till honom var menad att "läcka" på Discord, men han blev istället kallad för lögnare och utkastad.

Påskäggshistorien slutar dock inte där, för ovan nämnda vän visade sig vara Spencer Perreault från Microsoft, som hade kvar koden och delade den på Twitter. En användare vid namn Fanoto har dessutom petat runt i spelets filer och lyckats återskapa flera andra koder som bland annat tycks låsa upp olika spellägen i Timesplitters 2.

Tack Eurogamer!