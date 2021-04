Länge har vi fått leva ett liv utan nya Age of Empires-spel – om man kan kalla det för att leva – och inte blev det bättre av att Microsoft och Company of Heroes-utvecklaren Relic Entertainment äntligen utannonserade Age of Empires 4 under 2017 och sedan lade locket på. Vi fick därefter en kort in-engine/gameplay-trailer i slutet av 2019, men den första ordentliga titten på spelet har lyst med sin frånvaro. Fram tills ikväll, då det äntligen var dags att visa upp det.

Vi fick till exempel en titt på en av de nya civilisationerna vi kommer få spela som, nämligen Delhi Sultanate, vars trupper bland annat inkluderar stridselefanter. Presentationen inkluderade även lite gameplay från den kinesiska civilisationen, som sin vana trogen inkluderar raketer i sin krigföring. Det hela avslutades med det väldigt matiga och hektiska gameplay-montage som ni ser ovan.

Och även om multiplayer är den stora behållningen för många så kommer även älskare av singleplayer att få sitt. En av spelets kampanjer kallas till exempel för Norman Campaign och utspelar sig i England och Frankrike.

Men när kommer det då att släppas? Vi fick inget datum, men väl ett löfte om att det kommer släppas i höst på Windows Store, Steam och Xbox Game Pass (PC). Innan dess kommer dock ett stängt betatest att anordnas.