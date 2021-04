Gårdagens Age of Empires-presentation fokuserade främst på Age of Empires 4, men det var inte den enda av kvällens utannonseringar. Det vankas nämligen mer innehåll till Age of Empires II: Definitive Edition i form av expansionen Dawn of the Dukes. Vi fick inte särskilt mycket information om den, men vi vet åtminstone att den kommer utspela sig i Östeuropa, inkludera flera nya kampanjer och släppas i sommar.

Nyheterna slutar dock inte där, för senare i år kommer spelet även att få ett co-op-läge där man kan samarbetade med polare. Det gäller dock inte hela spelet, utan endast i "handplockade historiska strider".

Är man istället ett fan av Age of Empires III: Definitive Edition så kan man se fram emot den första stora uppdatering, som landar redan 13 april. Den inkluderar den nya amerikanska civilisationen, komplett med en ny hemstad, nya enheter och annat. Denna civilisation kommer vara gratis under en begränsad tid förutsatt att man slutför en ny "50 state challenge". Alternativt kan man köpa den direkt från Steam eller Windows Store.