Om du har tillbringat hela helgen i Diablo 2-alfan och har vårt att varva ner har Blizzard bot, en officiell ASMR-video med "the pleasant sounds of Sanctuary". Vi bjuds på härligt slofsande, lovande skrammel när metall slår i marken och rent obehagliga viskningar. Vem vill inte höra saker som "your blood will boil" när man ska sova?

Vi kan inte garantera att du inte blir satanist efter att dryga sju minuterna har passerat.

Om du tycker att det lite kort tid att varva ner på kan du istället spana in vår stream från i helgen, där @Uberpwnage2.0 tog sig an den tekniska alfan av Diablo 2-remastern. Närmare fyra timmar av Sanctuary-utforskande där dessa ASMR-ljud sätts i sitt rätta sammanhang.