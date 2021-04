Mars 2017 var The Legend of Zelda: Breath of the Wild releasetitel till den då splitter nya Nintendo Switch. Om äventyret istället släppts i mars 1997 till Game Boy Color hade det förmodligen sett väldigt annorlunda ut. Enmansbandet Ohana Studio tar fasta på detta i en demake.

Spelet ser ut att dela sitt dna med Zelda: Oracle of Ages- och Seasons-spelen snarare än Breath of the Wild, men som du vet sitter djävulen i detaljerna. Här finns fiender och gameplay-detaljer som definitivt härstammar från Switch- och Wii U-äventyret. Exempelvis går Links vapen sönder.

Något som kanske inte var den mest älskade delen av Breath of the Wild, men ändå.

Ohana vet hur Nintendo brukar känna för fanskapade projekt av sina varumärken och bedyrar att detta inte är ett helt spel utan bara en prototyp. "Snälla stäm mig inte, Nintendo!", tillägger han.

Ohana Studio kan däremot tänka sig att byta ut ditt och datt för att göra ett eget spel. Faktum är att studion släppte Zelda-lika The Tides of Time på Steam i november. Det ser fint ut.