Efter succén med Oculus Quest 2 lägger nu Facebook all fokus på att utöka funktionerna i sitt trådlösa headset (medan Rift pensioneras) och i nästa uppdatering av mjukvaran väntar flera välkomna nyheter. Mest intressant är det officiella stödet för trådlös dataöverföring från en PC, döpts till Air Link. Det går redan idag att lira VR-spel via till exempel Steam via wifi men förhoppningsvis blir processen ännu mer strömlinjeformad nu.

Denna uppdatering introducerar också nya funktioner för att gör det trevligare att arbeta i virtual reality. Till exempel möjligheten att skapa ett virtuellt skrivbord som matchar ditt fysiska och att koppla både tangentbord och mus till headsetet via blåtand.

Slutligen rullas också stödet för 120 Hz ut, vilket gör det möjligt för utvecklare att skapa spel och appar med extra snabb bilduppdatering. Operativsystemet kommer dock fortfarande att köras i 90 Hz.