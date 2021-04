Vackra Microsoft Flight Simulator fortsätter att bli vackrare. Asobo har släppt en fjärde World Update, en gratis grafisk uppdatering som siktar in sig på att snygga till delar av Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Efter uppdateringen kan du avnjuta Paris och Amsterdam i vackrare skick än någonsin förr (från spelets perspektiv that is – IRL-Paris är svårslaget). Kodarna har gett extra kärlek till tre flygplatser som fått manuell handpåläggning. Dessa är Nice, Rotterdam och den lilla alporten Megève strax intill Mont Blanc, Europas näst högsta berg. Mindre förbättringar har gjorts på 100 andra flygplatser i de aktuella områdena. Asobo har också förbättrat och petat in ett stort antal sevärdheter (museer, statyer, fyrar, dammar med mera).

Uppdateringen tas hem från ingame-butiken efter att du uppdaterat spelet till den senaste versionen. Vilken du tar hem antingen genom att starta spelet och låta det uppdatera eller genom att först ta senvägen förbi Microsoft Store.

Microsoft Flight Simulator släpptes till pc i augusti förra året, och vi bedömde det som riktigt bra men ganska ofärdigt. Utvecklarna verkar dela den åsikten: de har släppt en lång rad uppdateringar, både grafiska och innehållsmässiga (t.ex. VR-stöd har tillkommit), och roadmappen pekar på att det kommer fortsätta så.

Spelet släpps till Xbox Series X/S i sommar.