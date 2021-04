Så sent som i februari släpptes Blizzard Arcade Collection till både pc och konsoler, för att fira studions 30 år i spelarnas tjänst. Samlingen kom med The Lost Vikings, Rock n' Roll Racing och Blackthorne. Nu har samlingen utökats med ytterligare två gamla pärlor: The Lost Vikings 2 och RPM Racing. som råkar vara Blizzards Silicon & Synapses debuttitel från 1991.

De två nya spelen kläms in utan extra kostnad – och det är inte allt vi får.

Spelets museum har fått ett galleri med designdokument, som man kan förkovra sig i. Dessutom har Rock N Roll Racing fått ett så kallat "streamingläge", som kort sagt gör att du kan streama spelet utan problem trots att musiken är licensierad. Musiken blir istället midi-baserad och därigenom kan man undvika copyright-debacle. Rock on men i midi, så att säga.

