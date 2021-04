Eftersom speltorkan är påtaglig längtar man i år lite extra efter att E3-mässan gör comeback i juni och sparkar lite liv i saker och ting. Och Ubisoft gör den första ansträngningen genom att berätta när deras E3-show äger rum.

Ubisoft Forward kallas eventet och det går av stapeln klockan 21 på kvällen lördag den 12 juni. En bra tid för oss speltörstande svenskar. Vad de tänker visa håller de tyst om, men det är väl inte alldeles vågat att det blir lite Rainbow Six: Parasite, Far Cry 6, The Settlers 6, Roller Champions och Prince of Persia-remaken. Och så önskar vi ju förstås att något helt nytt och okänt avtäcks.

Från FZ kan du som vanligt vänta dig landets bästa E3-täckning, med Calle och Jocke i E3-studion och minutiös täckning av det största och det hetaste. Vi ses här i juni!

Tills dess – håll koll på Allt om E3 2021.